40 walk na turnieju bokserskim w Mielcu. Wśród nich medaliści Mistrzostw Polski

- Na poprzedni turniej otrzymaliśmy ok. 100 zgłoszeń zawodników. Było to wydarzenie zorganizowane z okazji 10 urodzin naszego klubu. I choć liczyliśmy na maksymalnie kilkanaście starć, to turniej potrwał do później nocy, a hala sportowa wypełniona była kibicami dopingującymi naszych zawodników. Mamy nadzieję powtórzyć ten sukces - twierdzi Jarosław Nieć, prezes MUKS Irydy Mielec.