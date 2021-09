41. rocznica porozumień z 31 VIII 1980 roku. Władze nie zamierzały ich realizować

Podpisanie 31 VIII 1980 roku porozumień sierpniowych jest ważną datą w naszej historii, czy tylko kurtuazyjną rocznicą?

Oczywiście jest to ważna data w historii Polski i całego bloku państw znajdujących się pod dominacją Związku Radzieckiego. Podpisanie tych porozumień dało możliwość powołania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, i była to pierwsza organizacja niezależna od komunistycznej władzy w tej części Europy. Stała się ona wkrótce wyjątkowym ruchem masowym. W dłuższej perspektywie wydarzenie to przyczyniło się do istotnych zmian politycznych w 1989. Najpierw wybuchły strajki w kraju z powodu kolejnej podwyżki cen żywności. Pierwsze strajki wybuchły w WSK PSL Mielec. Nie byłoby porozumień sierpniowych bez dwóch fal strajków. Pierwsza zaczęła się w lipcu na naszym terenie, w Mielcu. Te strajki miały podłoże ekonomiczne, wynikały głównie z podwyżki cen na mięso i wędliny, natomiast w sierpniu oprócz ekonomicznych postulatów pojawiły się też polityczne, czyli m.in. powołanie niezależnego związku zawodowego (w przyszłości przybrał on nazwę NSZZ Solidarność). W postulatach Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego zapisano też żądanie uwolnienia więźniów politycznych, wśród nich był działacz chłopski Jan Kozłowski z dawnego woj. tarnobrzeskiego.