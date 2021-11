46-latek z gminy Markowa miał być na kwarantannie, a pojechał do znajomego. Grozi mu wysoka kara pieniężna

Mężczyzna, w związku z zarażeniem, został objęty izolacją domową. W praktyce oznacza to absolutny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Podczas kontroli policjanci nie zastali jednak 46-latka w miejscu zamieszkania. Jak ustalili, mężczyzna pojechał w odwiedziny do swojego znajomego.

Wszystkie osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać we wskazanym przez siebie miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych. Inspektor sanitarny za nieprzestrzeganie kwarantanny może nałożyć karę do 30 tys. zł. Dodatkowo wobec tych osób policjanci prowadzą postępowania w sprawach o wykroczenie z art. 116 kodeksu wykroczeń.