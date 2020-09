50-letni motorowerzysta zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust w miejscowości Grzegorzówka. Zginął na miejscu

Mężczyzna uderzając w betonowy przepust, nie miał żadnych szans na przeżycie. archiwum policji

Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj ok. godz. 10 w Grzegorzówce. Kierujący motorowerem zjechał z drogi do rowu i uderzył w betonowy przepust. 50-latek zginął na miejscu.