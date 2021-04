53-latek został tymczasowo aresztowany za stalking. Nachodził byłą żonę, wysyłał jej wiadomości, ubliżał, wszczynał awantury

53-letni mieszkaniec Tarnobrzega od czerwca ubiegłego roku wysyłał za pośrednictwem komunikatora obraźliwe wiadomości tekstowe do byłej żony. Mężczyzna zraniony odejściem kobiety, wielokrotnie do niej dzwonił i znieważał, nachodził w miejscu pracy, gdzie wszczynał awantury, poniżał ją, a nawet groził pozbawieniem życia.

Kobieta o całym zdarzeniu powiadomiła policjantów. Śledczy pierwsze czynności przeprowadzili jeszcze w czerwcu 2020 roku. Wówczas decyzją prokuratora, 53-letni mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, miał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie. Stalker nie stosował się jednak do nałożonych na niego środków. Cały czas nachodził byłą żonę, dzwonił do niej, wysyłał obraźliwe sms-y, a nawet groził.

Policjanci w tej sprawie zebrali kolejny materiał dowodowy. Przedstawili mężczyźnie zarzut przestępstwa związanego z groźbami karalnymi i stalkingiem.

Na podstawie materiału dowodowego prokurator złożył wniosek o tymczasowy areszt dla 53-latka. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.