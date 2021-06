54-latek z powiatu przeworskiego miał prowadzić autobus ze szkolną wycieczką. Okazało się, że jest nietrzeżwy

Policjanci apelują do wszystkich osób mających wątpliwości, co do stanu technicznego autokaru, który ma przewozić ich dzieci lub co do stanu trzeźwości kierowcy, o przekazywanie informacji do jednostek policji. W każdym przypadku taki pojazd i jego kierowca zostaną sprawdzeni przez policjantów przeszkolonych do tego typu zadań.