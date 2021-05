5,5-letni Dawidek został potrącony przez samochód. Do dziś nie może chodzić, przed nim długi proces leczenia. Pomóżmy!

PLUS Lekarze we Włoszech nie chcieli operować. Córki walczą o zdrowie mamy w Polsce. Każdy z nas może pomóc!

Pani Helena trafiła do szpitala w Neapolu. Oficjalna wersja: rozległy wylew po upadku, choć rodzina podejrzewa, że została napadnięta. Zanim córki sprowadziły mamę do kraju, na ich barki spadły niezliczone trudności. - Włoscy lekarze nie dawali jej szans na przeżycie, ale ona walczy jak lwica. Dla nas, bo to my byłyśmy i jesteśmy sensem jej życia, a ona naszym - mówi Mariola Szczepaniak prosząc o najdrobniejsze nawet wpłaty na rehabilitację, o dobre myśli i modlitwę.