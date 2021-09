5851,87 złotych brutto to średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w Polsce. Na Podkarpaciu dużo mniej

Dane dotyczą lipca obecnego roku i przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób. Nie są więc ujęte stawki osób pracujących w urzędach oraz mniejszych firmach czy prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. A w tych grupach zarobki są zwykle o wiele niższe niż w dużych firmach.

5851 zł brutto to średnia ogólnopolska. Tradycyjnie cztery województwa pracują na wyższą średnią. W trzech, czyli mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim średnie zarobki wynoszą odpowiednio od 6772 zł do 6060 zł brutto. W małopolskim do granicy 6 tys. brakuje tylko 21 złotych.