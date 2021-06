60 milionów złotych na budowę w Rzeszowie Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki [ZDJĘCIA]

Załatwienie tej sprawy pozwoliło ubiegać się w Warszawie o dofinansowanie do już znacznie ambitniejszego projektu PCLA, którego koszty budowy wzrosły przez ponad 3 lata z pierwotnych 32 do 120 mln zł. Rozmowy w tej sprawie prowadzili w ministerstwie sportu Marek Bajdak i wojewoda Ewa Leniart.

- Dzięki decyzjom obecnego włodarza miasta wiem, że wszystko jest już przygotowane – mówił prof. Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Europoseł Tomasz Poręba zapewnił, że budowy PCLA „już nic nie zatrzyma”.

- Mamy 60 mln do wykorzystania w najbliższych latach. To jest najwyższe dofinansowanie do tego typu obiektów sportowych w Polsce – podkreślił Poręba, od 2018 roku wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. – Trzeba ruszyć z tym projektem jak najszybciej, żeby ten stadion przestał być wstydem dla miasta, a stał się wizytówką - dodał.