62. Plebiscyt Sportowy Nowin. Dariusz Bałut to strzelec wyborowy, który kibicuje Realowi Madryt i Legii Warszawa

Dariusz Bałut to specjalista od zdobywania bramek i gdzie by nie grał, to zawsze strzelał gola za golem.

Jego przygoda z piłką nożną zaczęła się, kiedy miał 12 lat w Ciężkowiance Ciężkowice. To właśnie tam pokazał olbrzymie predyspozycje do strzelania goli, zostając 4-krotnie królem strzelców klasy okręgowej. Barwy swojego macierzystego klubu reprezentował do 21. roku życia, po czym przeszedł do Dunajca Zakliczyn. Lubił zmieniać kluby, ale zawsze zostawiał po sobie bardzo dobre wrażenie.

Był królem strzelców 4 ligi, i to dwukrotnie, w barwach Polanu Żabno. Najbardziej owocny w zdobywane bramki był jednak pobyt w GKS-ie Gromnik, dla którego w jednym sezonie strzelił 40 goli.