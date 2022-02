62. Plebiscyt Sportowy Nowin. Dominik Mazur szybko podjął decyzję, że chce być trenerem i pracować z młodzieżą

Jest bardzo młodym, bo zaledwie 26-letnim trenerem, ale szybko podjął decyzję, że właśnie tym chce się zajmować. Już jako 18-latek, kiedy był zawodnikiem Pogoni Leżajsk, prowadził treningi bramkarskie. Spodobało się to naszemu laureatowi tak mocno, że w końcu sam przestał bronić, bo uznał, że z tego chleba nie będzie i trzeba znaleźć na siebie inny sposób.

Cały czas stara się rozwijać i podpatruje różnych trenerów. Nie marzy mu się praca z seniorami i chce pracować z dziećmi. Jako jeden ze swoich największych sukcesów uważa powołanie jednej z jego podopiecznych ze Startu Brzóza Stadnicka do kadry wojewódzkiej.

Dla niego nie ma większej różnicy w pracy z chłopcami czy dziewczynkami. - Może do dziewczynek trzeba podchodzić troszkę inaczej, ale w samym treningu większych różnic nie zauważam - mówi nam.

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głosy w plebiscycie, a przede wszystkim tym, którzy mnie do niego zgłosili. Jest to na pewno docenienie pracy i poświęcenia włożonego w trenowanie zespołu młodzików w Starcie Brzóza Stadnicka. To właśnie piłka młodzieżowa jest czymś, czym faktycznie chcę się zajmować, a więc pracą od podstaw - powiedział Dominik Mazur.