62 Plebiscyt Sportowy Nowin. Julia Ginalska: Chcę rozwijać swoje umiejętności i czerpać z tego przyjemności

W piłkę ręczną zaczęłam grać w liceum. Wcześniej nie potrafiłam grać, ale w szkole trenowano nas od podstaw. Moje pierwsze spotkania z piłką ręczną nie były za ciekawe, nie potrafiłam dobrze podać piłki, nie mówiąc już o rzucie do bramki. Z treningu na trening opanowałam poprawną technikę. Po paru miesiącach zaczęłam jeździć na zawody i mecze juniorskie.

Od początku poprzedniego sezonu miałyśmy jeden cel - zwyciężyć w 2 lidze i awansować do 1. Bardzo ciężko trenowałyśmy, dawałyśmy z siebie wszystko i na treningach, i na meczach. Dwa pierwsze mecze przegrałyśmy, co nas jeszcze bardziej zmotywowało i zaczęłyśmy wygrywać mecz po meczu. Po każdym cieszyłyśmy się i chciałyśmy więcej. Udało się zwyciężyć w 2 lidze, wywalczyłyśmy to ciężką pracą, charakterem i determinacją. Rozpoczęła się nowa historia piłki ręcznej w Rzeszowie i cieszę się, że jestem jej częścią.