62. Plebiscyt Sportowy Nowin. Karol Luboch nie wyobraża sobie życia bez piłki nożnej. Marzy o grze w reprezentacji Polski

10-letni Karol Luboch ma ogromną smykałkę do piłki nożnej, która jest jego prawdziwą pasją i nie wyobraża sobie bez niej życia. Wszystko zaczęło się, kiedy miał 5 lat i zaczął uczęszczać na treningi w Ziomkach Rzeszów. Później przeniósł się do Stali Rzeszów, a obecnie reprezentuje barwy Beniaminka Soccer Schools Rzeszów. Jego talent został dostrzeżony i był także powoływany do Akademii Młodych Orłów.

Razem ze swoją obecną drużyną świetnie radził sobie w wielu turniejach, a sam został choćby wybrany MVP turnieju organizowanego przez Resovię.