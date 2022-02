62. Plebiscyt Sportowy Nowin. Olivier Warzybok to wielki talent z Podkarpacia! Jego idolem jest Neymar

„Oli”, jak jest nazywany przez swoich kolegów z boiska, powoli może się przyzwyczajać do zgarniania statuetek, czy to za najlepszego zawodnika czy też strzelca turniejów, ponieważ w większości gdzie nie pojedzie na piłkarskie boiska, to wraca z jakimś indywidualnym wyróżnieniem.

23 lutego skończy dopiero trzynaście lat, a na boisku zachowuje się jak dojrzały zawodnik. Uwielbia wchodzić w drybling, a gra „1 na 1” przychodzi mu z łatwością i przyjemnością, dodatkowo jest bardzo dynamicznym i szybkim zawodnikiem, z czego często korzysta na boisku.