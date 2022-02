62 Plebiscyt Sportowy Nowin. Tomasz Kamuda: U dzieci jest więcej szczerości, tu są prawdziwe łzy radości i smutku

Co dla ciebie znaczy ta nagroda?

Przede wszystkim bardzo się cieszę. Mam z tego satysfakcję ja i dzieci w klubie. Cieszę się, że mogłem im stworzyć warunki do ćwiczeń, treningów. Nabywają nowe znajomości, mogą zwiedzać nasze województwo, jeżdżąc na zawody. W sobotę nasi chłopcy zajęli na turnieju w Rzeszowie 4. miejsce na 26 zespołów, a dziewczynki wygrały turniej w Przemyślu. To wspaniały prezent urodzinowy.