63-letni Ukrainiec próbował przekupić strażnika granicznego w Korczowej. Cudzoziemiec został zatrzymany

Do odprawy granicznej na wjazd do Polski zgłosił się 63-letni Ukrainiec. Mężczyzna deklarował chęć wjazdu do Polski, później chciał kontynuować podróż do Czech.

Podróżny nie posiadał dokumentów potwierdzających cel wjazdu oraz wystarczających środków finansowych na utrzymanie w trakcie pobytu.