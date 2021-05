67-letni mieszkaniec gminy Ostrów przywiązał do garażu kota, wiele razy go kopał, a także przygniatał butem beta/KWP

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 67-letniemu mieszkańcowi gminy Ostrów, który znęcał się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna w listopadzie ubiegłego roku wielokrotnie kopał przywiązanego do garażu kota. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.