7 Festiwal Nowego Teatru w Rzeszowie: wielkie dzieła na trudny czas

Podczas ośmiu festiwalowych dni (22-30 października br.) w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej będzie można przeżyć aż sześć współczesnych interpretacji klasycznych tematów i dzieł, m.in. historii Kaspara Hausera, „Kupca weneckiego” Szekspira i „Wiśniowego sadu” Czechowa. Wchodzą one do głównego, konkursowego segmentu festiwalu.

- Mamy czas kryzysu pandemicznego i uchodźczego, niepewności, izolacji, to wszystko nas skłoniło do tego, by podczas tego festiwalu oddać głos wielkim dziełom literatury. W naszym przekonaniu w tych wielkich dziełach są postawione fundamentalne pytania, które dotykają nas w chwilach najważniejszych, przełomowych. (…) Ten przekaz skierowany jest do indywidualnych wrażliwości i wyobraźni. Ta literatura jest literaturą pytań, jakie zadają sobie ludzie szukając sensu życia i odpowiedzi na pytanie o wieczność, cierpienie, bezpieczeństwo, tożsamość – tłumaczy dyrektor rzeszowskiego teatru i artystyczny festiwalu Jan Nowara.