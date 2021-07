76-letni dziadek molestował kilkuletnią wnuczkę? Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie

Art. 200 kk mówi, że „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Lubaczowska prokuratura wspomina raczej o „doprowadzeniu małoletniej do poddania się innej czynności seksualnej”.