7-letni Oliwier z miejscowości Ruda walczy z nowotworem. Pomóżmy mu wrócić do zdrowia

- Oliwier przeszedł długie leczenie, ale niestety, po 8 miesiącach nastąpiła pierwsza wznowa - mówi mama Oliwiera. - We wrześniu 2020 roku synek skończył cały proces leczenia i na pół roku wrócił do swojej ukochanej zerówki. Myśleliśmy, że to już koniec, że udało nam się pokonać chorobę.