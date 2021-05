7R Stolaro Stal Rzeszów na drugim miejscu w tarnowskiej rundzie DMPJ. Patryk Wojdyło za incydent w parkingu ukarany czerwoną kartką

Zawodnicy często notowali upadki,. dlatego większość biegów rozgrywana była w niepełnej obsadzie. Juniorzy Motoru – Mateusz Cierniak i Wiktor Lampart byli bezkonkurencyjni, wygrali wszystkie swoje wyścigi i to dzięki nim Motor wywalczył pierwszą lokatę.

Z dobrej strony pokazali się zawodnicy rzeszowskiej drużyny: Mateusz Majcher, Patryk Rolnicki i Jakub Stojanowski.

W trakcie zawodów po analizie zapisu z kamer za niesportowe zachowanie po trzecim wyścigu wobec Dawida Rempały czerwoną kartką ukarany został Patryk Wojdyło.

"Zawodnik Cellfast Wilków Krosno w trzecim biegu walczył na torze z Dawidem Rempałą. Górą był tarnowianin, co najwidoczniej rozdrażniło Wojdyło. Tuż po biegu zawodnik krośnieńskiego zespołu podjechał do młodszego kolegi i wyrwał mu z motocykla bezpiecznik. Ponadto wykrzykiwał do rywala niecenzuralne słowa. Sędzia o tym zdarzeniu dowiedział się dopiero kilka biegów później. Wojdyło zdążył jeszcze wyjechać na tor w biegu szóstym i wywalczyć dwa punkty. Po drugiej serii sędzia ukarał zawodnika Wilków czerwoną kartką i tym samym wykluczył do końca zawodów" - opisuje incydent Przegląd Sportowy.