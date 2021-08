7R Stolaro Stal Rzeszów wygrała z Kolejarzem Rawicz, ale bonus zabrali goście

Inauguracyjny bieg wygrali 4:2. Patryk Rolnicki w pierwszym łuku wysforował się na czoło stawki i pierwszy zameldował się na mecie. Adrian Cyfer wyprzedził na trasie Kacpra Pludrę. Przed startem do drugiego wyścigu zdefektował motocykl Mateusza Majchera i zawodnik ten został wykluczony, bo rezerwowa maszyna została mu dostarczona zbyt późno. Świetnie jednak spisał się Dawid Rempała pewnie zwyciężając.

W trzeciej gonitwie wykluczony został Karol Baran, który zdaniem arbitra walczył o drugie miejsce z Damianem Dróżdżem zbyt ostro, podciął rywala i spowodował jego groźny upadek. Po chwili upadł także Damian Baliński. Obaj żużlowcy z Rawicza byli zdolni do kontynuowania zawodów. Powtórkę wygrała para z Rawicza 4:2 i po trzech odsłonach notowano remis 9:9.

Dopiero po czwartym starcie zakończonym zwycięstwem pary Rempała - Sam Masters 5:1 kibice nie żałowali braw. Kolejarz, któremu na rzeszowskim torze w przeszłości niezbyt się darzyło, nie miał jednak najmniejszej ochoty zjeżdżać na boczny tor, udanie popracował przy ustawieniach swoich motocykli, stąd cztery kolejne biegi zakończyły się remisami. Stalowcy przeważali różnica tylko czterech punktów.

Humory kibiców i szanse na bonusa poprawili w dziewiątym wyścigu Rolnicki z Mastersem ogrywając 5:1 parę z Rawicza: Baliński – Rew. Zrobili to tylko na kilka chwilę, bo w biegu nr 10 dubletem wygrał duet Kolejarza. Dróżdż z Ratajczakiem poradzili sobie bez trudu z Cyferem i Baranem, którzy jeździli poniżej oczekiwań. Wynik ten powtórzyli w jedenastym wyścigu Szlauderbach i Rew doprowadzając do remisu (33:33). Po kolejnym, wygranym 4:2, podopieczni trenera Romana Jankowskiego, jadący bez Jaimona Lindseya, po raz pierwszy objęli prowadzenie w spotkaniu. Masters z Łęgowikiem w trzynastej odsłonie wyrównali stan spotkania (39:39). O ostatecznym wyniku zadecydowały więc biegi nominowane. Wygrały je pary Żurawi po 5:1. Do szczęścia, czyli zdobycia bonusa, zabrakło jednego małego punktu. Kibice nagrodzili brawami rzeszowski zespół.