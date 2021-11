86-letnia kobieta z Rzeszowa oszukana. Oszczędności wyrzuciła w reklamówce przez okno! Marcin Warchoł postanowił interweniować

Policjanci przypominają, aby nie wierzyć nieznanym osobom dzwoniącym do nas. Nigdy nie wolno stosować się do ich próśb i poleceń. Nigdy nie wolno przekazywać takim osobom pieniędzy, zanosić we wskazane przez nich miejsce, czy jak w opisanym przypadku wyrzucać przez okno. Rozmowę z nieznajomym należy przerwać i zadzwonić do bliskich, do kogoś komu ufamy albo pod numer alarmowy 112.