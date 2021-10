9. PKO Maraton Rzeszowski. Michał Bąk prześcignął swojego trenera i wygrał. Sztafeta Resovii obroniła honor miasta

- Ja lubię takie trasy jak ta, zbyt płaska trochę człowieka rozleniwia, a tu było bardzo ciekawie, coś się działo - mówi Michał Bąk z Chełmca w powiecie kieleckim. - Wiatr trochę dał się we znaki, bo momentami, tam gdzie dobiegało się do zapory, to wiało i to bardzo. Próbowałem się gdzieś schować, ale nie było jak. Chłopaków doszedłem dopiero po 35 kilometrze, udało mi się utrzymać tempo i docisnąć w końcówce.

Bąk pokonał na finiszu dwóch byłych zwycięzców maratonów w Rzeszowie Przemysława Dąbrowskiego, który wygrywał go dwa razy oraz Rafała Czarneckiego, najszybszego w 2019 roku, a prywatnie swojego trenera. - Cud, to jest cud, że ja to wygrałem. Poprawiłem swoją życiówkę o cztery minuty - mówił na mecie Bąk.