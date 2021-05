9-latek został przygnieciony przez opryskiwacz rolniczy. Rannego chłopca do szpitala zabrał śmigłowiec LPR

Do wypadku doszło wczoraj około godz. 18.30. 9-letni chłopiec został przygnieciony przez opryskiwacz rolniczy. Ranne dziecko zostało przetransportowane Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala.

Na miejscu policjanci wykonali oględziny oraz zabezpieczyli ślady, co pozwoli ustalić dokładne okoliczności tego zdarzenia.

- Pamiętajmy! Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Nie zapominajmy, że to my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci, szczególnie te najmłodsze - apelują policjanci. - Miejmy świadomość, że gospodarstwo rolne to nie tylko, miejsce pracy rolnika, ale także plac, na którym bawią się dzieci i niejednokrotnie robią to w sposób nieostrożny.