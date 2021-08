Adam Majewski, trener PGE Stali Mielec: Po przerwie wycofaliśmy się zdecydowanie za głęboko

Trener mieleckiego zespołu nie ukrywał, że jego piłkarze bardzo dobrze wykonali plan zarysowany przed meczem. - Chcieliśmy od początku podejść wysoko i daj Boże strzelić szybko bramkę - przyznał po spotkaniu. - To się nam udało potem poprawiliśmy po stałym fragmencie na 2:0 i nic nie wskazywało na to, że będziemy mieli kłopoty - dodał.

- Nie do końca był taki plan - wiedzieliśmy, że Górnik zaatakuje i będzie wykonywał dużo podań w nasze pole karne - przyznał Adam Majewski. - Nie da się jednak ukryć, że wycofaliśmy się po przerwie zdecydowanie za głęboko, zabrakło utrzymania się przy piłce. Myślę też, że było to pokłosie naszych dwóch ostatnich spotkań, gdy straciliśmy bramki w 47. minucie. Zawodnicy mieli pewnie to w podświadomości i zamiast dążyć do zdobycia trzeciej bramki, to za wszelką cenę nie chcieli stracić gola - zauważył.