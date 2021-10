Adelajda Szarzec-Tragarz - pierwsza kobieta - pilot dreamlinera studiowała na Politechnice Rzeszowskiej. Poznaj jej historię [WIDEO]

- Wróciły wspomnienia atmosfery tamtych lat, a rzadko po studiach tu bywałam - przyznała kpt. Szarzec - Tragarz, od stycznia na emeryturze. - Mam nadzieję spotkać jeszcze kilka osób z mojego rocznika.

Rocznika, na którym była jedyną kobietą.

- W aeroklubie, gdzie robiłam licencję podstawową, byłam jedną z kilku tylko dziewcząt, więc w zasadzie cały czas przebywałam w męskim gronie. Przyjeżdżając do Rzeszowa na pierwszy rok studiów nie spodziewałam się, że będzie inaczej, ale też nie przypuszczałam, że będę jedyną studentką wśród około 40 chłopaków. Tak już zostało. Przychodząc do pracy w linii lotniczej LOT też byłam jedyną kobietą - pilotem.

Co panią popchnęło w kierunku lotnictwa? - Nie było u mnie żadnych tradycji rodzinnych. Trochę zatem przypadek, jak to w życiu, trochę szczęścia i wiele wyrzeczeń doprowadziły mnie do tego miejsca zawodowego. Mając 16 lat dla przygody, sportu zapisałam się do Aeroklubu Bielsko - Bialskiego. Latałam tam na szybowcach i ukończyłam szkolenie podstawowe na samolocie Zlin 526 F.