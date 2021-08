Agnieszka Stanek, trenerka z Rzeszowa, wspina się na Pomnik Czynu Rewolucyjnego. Bez zabezpieczeń. Zobaczcie zdjęcia i film!

Na co dzień pracuje jako trenerka personalna w jednej z rzeszowskich siłowni. Jak nam mówi, ma to szczęście, że może robić to, co kocha. Jako nastolatka trenowała gimnastykę sportową - skoki na trampolinie.

Dla Agnieszki Stanek sport to zdecydowanie coś więcej, bo znalazła sobie jeszcze jedno hobby z nim związane. W mediach społecznościowych umieściła niedawno zdjęcia ukazujące, jak wspina się na... Pomnik Czynu Rewolucyjnego. Skąd pomysł na taką nietypową aktywność?

Agnieszka Stanek z Rzeszowa wspina się na Pomnik Czynu Rewolucyjnego