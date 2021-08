Akademia Stali Mielec dołączyła do programu Dobra Drużyna PZU

– FKS Stal Mielec to klub z bogatą historią. Cieszymy się, że ponownie oglądamy go w rozgrywkach ekstraklasy i mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu drużyna znowu będzie odnosiła sukcesy na miarę tych z lat 70-tych. Cenimy to, że Stal Mielec realizuje różne projekty społeczne, m.in. prowadzi akademię współpracującą z małymi klubami i szkółkami piłkarskimi. Miło mi poinformować, że Akademia Stali Mielec dołączyła do Dobrej Drużyny PZU, wspierającej aktywność fizyczną wśród najmłodszych. – powiedziała na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU S.A.