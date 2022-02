Akcja "Uśmiech dla każdego" na dziedzińcu Szpitala nr 2 w Rzeszowie! [ZDJĘCIA]

Akcja ma uświadomić jak ważne jest w walce z chorobą pozytywne myślenie.

Z tej okazji mali pacjenci mogli zobaczyć na szpitalnym dziedzińcu wojskowy czołg, żywą maskotkę oraz dzieci wraz opiekunami z kolorowymi balonami i dużym sercem.

W każdą sobotę, aż do 5 marca na dzieci przebywających w szpitalu będą czekały nowe atrakcje, a wszystko po to by umilić im pobyt i życzyć szybkiego powrotu do zdrowia.

Akcja zakończy się koncertem uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kraina Uśmiechu oraz paradzie balonowej, która przejdzie przez ulice Rzeszowa w eskorcie wozów policyjnych, militarnych oraz amerykańskiego autobusu szkolnego.

Gratulujemy pięknej inicjatywy.