Akt oskarżenia przeciwko właścicielowi psów, które zagryzły 12-letniego Kamila z Przemyśla

Do tragicznych zdarzeń doszło we wrześniu ub. r. w bloku na ul. Lelewela w Przemyślu. 12-letni Kamil odwiedził swojego o rok młodszego kolegę Szymona. W mieszkaniu nie było dorosłych. Były tylko dwa psy, które rzuciły się na Kamila. 11-latek, który, na co dzień przebywał z psami, próbował odciągnąć zwierzęta, jednak nie miał szans uratować kolegi. Pomoc wezwali sąsiedzi, którzy usłyszeli ujadanie psów i krzyk dzieci.

- Chłopiec miał rozerwany prawy policzek, złamaną żuchwę. Szyja i twarz były zmasakrowane. Jestem doświadczonym chirurgiem, wiele widziałem, ale z taką skalą obrażeń spotkałem się po raz pierwszy – mówił dla "UWAGA! TVN" Maciej Lewicki, dyrektor ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu.

Kamil w szpitalu walczył o życie trzy dni. Jego serce przestało bić 1 października w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do szpitala w Przemyślu trafił 11-letni Szymon. Jego obrażenia nie były poważne.