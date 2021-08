Ale Krosno ma watahę! Stadion pękał w szwach, a Wilki szalały. Krośnianie mają plan na Gdańsk

Ach co to był za wieczór. Co za mecz. Cellfast Wilki, aby wygrać rundę zasadniczą piekielnie mocnej 1 ligi, musiały wygrać z ROW-em Rybnik. Zrobiły to w świetle jupiterów po niezwykle dramatycznym i kapitalnym starciu. Wysoka stawka pojedynku i wiara w siłę watahy ściągnęły na trybuny tłumy kibiców. Stadion pękał w szwach od ludzi i emocji.

Po pierwszej serii startów świetne humory miał trener gości Marek Cieślak, który otwarcie przyznał, że przyjechał do Krosna wygrać. Jego Rekiny bardzo boleśnie pogryzły Wilki. Goście prowadzili dziesięcioma punktami (17:7. Nikt jednak nie zwątpił w to, że gospodarze odwrócą losy starcia. Zrobili to. Seniorzy ruszyli na gości jak zmechanizowana husaria i już do końca posiadali inicjatywę. - Gospodarze spasowali się do toru i uciekali nam ze startu - tłumaczył cudowną odmianę krośnian Kacper Gomólski.