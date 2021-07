Alert pogodowy! W nocy na Podkarpaciu burze, silny wiatr, deszcz i grad. Możliwe lokalne podtopienia

Alert RCB – to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. W sobotę wieczorem mieszkańcy Podkarpacia otrzymali powiadomienie o gwałtownych burzach, które mogą przetoczyć się przez region w nocy z soboty na niedzielę. Zapowiadany jest silny wiatr, deszcz oraz grad.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Na Podkarpaciu możliwe są lokalne podtopienia

Gwałtowne wzrosty stanów wody i ostrzeżenie 1. stopnia prognozowany jest w zlewniach: Brenia, Wisłoki, Łęgu, Wisłoka, Sanu, Strwiąża oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły.