Ależ to będzie starcie! Szymon Bajor z Rzeszowa zawalczy z Niemcem Hatefem Moeilem na gali w Walii

Dla urodzonego w Kolbuszowej zawodnika będzie to debiut w organizacji PFL. Na gali w Cardiff jego przeciwnikiem będzie 35-letni Hatef Moeil, niemiecki fighter pochodzenia irańskiego. „Król Persji” – jak często nazywany jest przez kibiców i dziennikarzy – to mistrz Cage Fight Series oraz King of Kings w wadze ciężkiej, a także były mistrz organizacji Mix Fight Championship.

Moeil pierwszą zawodową walkę stoczył we wrześniu 2015 roku z Serbem Darko Stosiciem, byłym zawodnikiem UFC i aktualnym KSW. Niemiec przegrał ten pojedynek przez TKO w drugiej rundzie. Po tamtym starciu 35-latek zawalczył w oktagonie 15 razy, z czego 12 walk wygrał, a tylko 3 przegrał.

Ostatnie „loss” na liście walk rywal Bajora zanotował w marcu 2018 roku podczas gali KSW 42 w łódzkiej Atlas Arenie, kiedy uległ Marcinowi Wójcikowi. Niemiec przegrał tę walkę, ponieważ kompletnie opadł z sił. Pomiędzy drugą, a trzecią rundą oparł się o siatkę i długo nie zamierzał się odwrócić. W końcu sędzia zdecydował się zakończyć pojedynek, który został zapisany na konto Polaka jako wygrana przez TKO.