Ależ widoki w Bieszczadach! I ta nowa Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej. Kiedy wejdą do niej turyści? [ZDJĘCIA]

W zimie prace wewnątrz Chatki Puchatka będą kontynuowane. Na wiosnę Bieszczadzki Park Narodowy planuje rozpoczęcie rekultywacji otoczenia, poprawę stanu szlaków dochodzących bezpośrednio do schroniska, by móc oddać go w użytkowanie już w lipcu 2022 roku.

W nowym schronisku znajdzie się miejsce m.in.