Amantadyna kontra COVID-19. Wyniki nowego badania nie są rekomendacją do stosowania tego leku w walce z koronawirusem Norbert Ziętal

W związku z nową falą koronawirusa, w szpitalach w Polsce i na świecie pogarsza się sytuacja. Waldemar Wylęgalski/Polska Press

"Amantadyna ma potencjał w leczeniu COVID-19, ponieważ hamuje znane i nowe kanały jonowe kodowane przez SARS-CoV-2" - na łamach pisma Communications Biology poinformował międzynarodowy zespół naukowców. Wbrew jednak temu, co zasugerowało część mediów, nie jest to rekomendacja do stosowania tego leku. Badania kliniczne nad skutecznością amantadyny w walce z COVID-19 nadal trwają, jak na razie nie wykazują jej skuteczności.