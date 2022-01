Amerykańska wystawa w muzeum w Markowej o ludzkich wyborach podczas Zagłady [ZDJĘCIA]

Wystawa powstała w 2013 roku w 20. rocznicę działalności USHMM w Waszyngtonie. Jej oryginalny tytuł brzmiał „Some Were Neighbors: Collaboration & Complicity in the Holocaust”.

– Ta wystawa mówiła o tym, co działo się wokół akcji podjętej przez Niemców. Chodziło o to, aby uzmysłowić, że ludobójstwo, jakie przeszło przez całą Europę, zostało stworzone, koordynowane i prowadzone przez niemieckich nazistów, ale nie byłoby możliwe do wykonania bez udziału, czy też przyzwolenia milionów ludzi we wszystkich krajach Europy – powiedział za pośrednictwem łączy online Jacek M. Nowakowski, kurator w USHMM, w przeddzień otwarcia wystawy w Markowej.