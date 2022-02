Amerykańskie siły z elitarnej dywizji są już w Jasionce. Boeingiem C-17 Globemaster III przylecieli żołnierze i sprzęt [ZDJĘCIA] Beata Terczyńska

Krzysztof Kapica

W związku z napięciem wokół Ukrainy Stany Zjednoczone zdecydowały o wysłaniu do Polski 1700 żołnierzy. Grupa z elitarnej, jednej z najlepszych na świecie 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA wylądowała ok. godz. 14 na podrzeszowskim lotnisku w Jasionce. - To wyraźny sygnał sojuszniczej solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie - podkreśla Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.