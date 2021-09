Amica Cup: Developres Rzeszów grał z Chemikiem Police. Sezon się jeszcze nie zaczął, a tu od razu na noże

Zacięta rywalizacja między tymi klubami trwa od kilku lat. Częściej górą z tych batalii wychodziły policzanki i tym razem również okazały się minimalnie lepsze, choć pojedynek był niezwykle zacięty.

Pierwszy set pokazał, że oba zespoły nie są jeszcze w najwyższej formie i odczuwają trudy okresu przygotowawczego. Gra falowała zarówno po stronie zespołu z Polic, jak i z Rzeszowa. Zaczęło się od bardzo dobrej zagrywki Katarzyny Wenerskiej, która pozwoliła skutecznie skontrować i dzięki atakowi Bruny Honorio wyjść na prowadzenie, ale Chemik szybko odbił to sobie i zaczął budować przewagę (5:10, 8:13). „Rysice” odkuły się przy zagrywce Wenerskiej i odrobiły całą stratę, a po autowym ataku Martyny Łukasik objęły nawet prowadzenie (18:17), potem zmieniało się ono jeszcze kilkakrotnie. Oba zespoły miały też piłki setowe, ale grę na przewagi w końcu wygrał zespół z Polic.

Kolejne dwa sety były wyrównane. Od początku do końca, żadnej z drużyn nie udało się zbudować okazałej przewagi. W trzeciej odsłonie Chemik na moment odskoczył na cztery punkty (15:19), ale zaraz potem większość tej przewagi była odrobiona przez rzeszowianki, które mimo pogoni w końcówce oddały seta rywalkom i Chemik znów był na prowadzeniu.