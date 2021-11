Andrij Karpow wraca na tor i zostaje w rzeszowskiej drużynie żużlowej

"Kontuzja odniesiona tuż przed startem rozgrywek pokrzyżowała ambitne plany Andrieja, ale dusza sportowca zadecydowała, że w sezonie 2022 wraca on do gry" - czytamy w komunikacie Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego. "Ciężkie treningi mają pozwolić na powrót do ścigania i solidne punktowanie w meczach ligowych w biało-niebieskich barwach".

Z naszych informacji wynika, że Karpow będzie także trenerem szkółki, a jeżeli stan zdrowia pozwoli mu na powrót na tor i do wysokiej dyspozycji, ma być także jeżdżącym trenerem drużyny.

Karpow tym samym dołączył do wcześniej zaprezentowanych seniorów Texom Stali Rzeszów: Huberta Łęgowika, Kevina Wolberta, Eduarda Krcmara, Pawła Miesiąca i Dawida Lamparta.