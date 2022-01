Andrzej Kowal nie jest już trenerem drużyny Ślepsk Malow Suwałki

Mateusz Kuśmierz, będący drugim trenerem Ślepska Malow Suwałki, oddał się natomiast do dyspozycji zarządu. Końcowy, ligowy bilans trenera Andrzeja Kowala to dwadzieścia siedem wygranych i czterdzieści dwie porażki. Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki dziękuje trenerowi Andrzejowi Kowalowi za pracę na rzecz rozwoju klubu i historyczny awans do fazy play-off PlusLigi w sezonie 2020/2021 - donosi komunikat.

Drużyna siatkarzy Ślepska Suwałki w sezonie 2021/2022 spisuje się poniżej oczekiwań, wygrała tylko trzy z piętnastu meczów i z dorobkiem 10 punktów zajmują trzynastą, przedostatnią lokatę. W ostatniej kolejce Ślepsk Malow po zaciętej walce przegrał w Olsztynie z Indykpolem AZS-em 2:3.

Andrzej Kowal jako trener pracuje od 2004 roku. Pracował głównie z Asseco Resovią, zdobywając z nią 5 medali Mistrzostw Polski (3 złote i 2 srebrne), srebrny medal Pucharu CEV i Ligi Mistrzów oraz Superpuchar Polski. Prowadził także reprezentację Polski B oraz ACS Volei Municipal Zalău zdobywając z nim wicemistrzostwo Rumunii.