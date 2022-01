Andrzej Supron: Obserwuję fantastyczny rozwój zapasów w Rzeszowie. Wracają świetne tradycje

Bardzo udane indywidualne mistrzostwa Polski. Po 31 latach wrócił do Rzeszowa tytuł drużynowego mistrza Polski. Jest także klubowe mistrzostwo kraju. Start w lidze zawodowej. Są sukcesy młodzieżowe. Nad Wisłokiem ożyły świetne tradycje...

Zapasy powróciły na swoje zasłużone miejsce. W zeszłym roku na mistrzostwach Europy, świata i igrzyskach olimpijskich zdobyliśmy 37 medali, co dało nam mocną drugą pozycję za przeżywającą renesans lekką atletyką. To mnie cieszy jako prezesa i człowieka, który związany jest z zapasami z okresu świetnych tradycji Stali Rzeszów. Adam Sandurski, Janek Falandys, czy Olek Cichoń są to koledzy, z którymi widujemy się również po latach. Oni także cieszą się, że zapasy w Rzeszowie zaczynają się odradzać. To najmocniejszy punkt, ośrodek w Polsce południowej i trzeba go wspierać, pomagać mu. Zapasy pokazują się szerzej. Wybraliśmy formułę ligi zawodowej, bo jest najlepsza jeżeli chodzi o promocję. Zasługujemy na to, żeby być popularni, a środkiem do tego są także takie spotkania, jak w Rzeszowie z udziałem władz miasta, rodziców, sponsorów, trenerów i zawodników.