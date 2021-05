Anna Kaczmar kończy swoją grę w zespole wicemistrzyń Polski. Występowała w Developresie w sumie cztery sezony

Anna Kaczmar była w tym sezonie, podobniej jak w poprzednim, drugą rozgrywającą, bo w świetnej dyspozycji znajdowała się Marta Krajewska. Kaczmar spędziła w Developresie cztery sezony. Grała w nim w latach 2016-2018, potem przeniosła się na rok do włoskiego Cuneo Volley, by wrócić na Podkarpacie na kolejne dwa sezony.

- Nie był to łatwy sezon. Był zupełnie inny niż wszystkie inne poprzednie. Miałyśmy wszystkie podobne poczucie humoru, dlatego przed treningiem i po treningu w szatni była kupa śmiechu - wspomina Kaczmar. - Był to mój drugi sezon z rzędu w Developresie. Jak tu przyszłam dwa lata temu, a teraz, wiem że jestem bardziej odporna psychicznie niż byłam. Musiałam się nauczyć opanowania, niestety, musiałam się czasem ugryźć w język. Jestem na pewno mocniejsza psychicznie. To była mocna szkoła.

Oceniając to, co działo się w tym sezonie z jej udziałem, mówi: - W tym roku najbardziej uderzył mnie Covid, przeszłam go dosyć ciężko. Niedługo po Covidzie miałam kontuzję. Były to najgorsze dwie rzeczy.

- Zaczęłyśmy ten sezon bardzo dobrze, grałyśmy dobrze do pewnego momentu. Później, z różnych powodów miałyśmy spadek. Cieszę się, że udało nam się powrócić do poprzedniego poziomu. Jestem dumna z nas wszystkich, że wytrzymałyśmy presję. Chciałam podziękować moim koleżankom z drużyny, bo to był fajny sezon jeżeli chodzi o szatnię. To był mój czwarty rok w Developresie, bardzo dobrze mi się tutaj grało, spędzało czas. Uwielbiam Rzeszów, będę tutaj czasem wracać - kończy Anna Kaczmar rozmowę z TV Developres.

W okresie czterech sezonów Anna Kaczmar zdobyła dla Developresu 210 punktów. Zagrała 72 asy, zanotowała 65 bloków, 8 razy wybierano ją MVP meczu.