Anna Stencel trenuje już z Developresem SkyRes Rzeszów

Jej nazwiska zabrakło w składzie reprezentacji na mistrzostwa Europy, co dla wielu mogło być zaskoczeniem.

Stencel poprzedni sezon miała bardzo udany. Zaczęła go jako rezerwowa Developresu, ale z czasem wskoczyła do pierwszego składu i zadomowił się w nim na dobre. To zaowocowało powołaniem jej po raz kolejny do kadry Polski trenera Jacka Nawrockiego.