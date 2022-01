Anna Stencel z Developresu Rzeszów: Kara nam się "rozhuśtała", można było...

Obawiała się pani o wynik podczas meczu?

Raczej nie, bo od początku miałyśmy kontrolę, a wynik 3:0, tylko to potwierdza.

Było nieduże zagrożenie w drugim secie, gdy traciłyście do rywalek już trzy punkty.

Nikt nie powiedział, że przyjadą i za darmo oddadzą nam te trzy punkty. Wiadomo było, że będą walczyć. Moim zdaniem najważniejsze, że w pierwszym secie zbudowałyśmy tak dużą przewagę, która dała nam pewność siebie i większą swobodę w działaniu i robieniu różnych rzeczy. Mimo że w końcówce nas dogoniły, to jednak mogłyśmy to bezstresowo dokończyć. A trzeci set to już poszedł całkiem bezstresowo. Kara Bajema nam się "rozhuśtała", można było do niej grać w ciemno.