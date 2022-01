Antoni Kozubal został wypożyczony z Lecha Poznań do Górnika Polkowice

O tym, że Antoni Kozubal ma zostać wypożyczony z Lecha Poznań do Górnika Polkowice poinformował na Twitterze Janekx89.

W czwartek wypożyczenie potwierdził Lech Poznań.

Antoni Kozubal pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Beniaminku Krosno, z którego przed sezonem 2017/2018 przeszedł do Lecha Poznań. W tym klubie wiążą z nim sporą przyszłość, a może o tym świadczyć właśnie fakt wypożyczenia go do 1 ligi.

Taką drogę przechodzili wcześniej bowiem m.in. Jakub Moder, Kamil Jóźwiak czy Tymoteusz Puchacz.

Kozubal, który w sierpniu tego roku skończy 18 lat, dotychczas głównie występował w rezerwach "Kolejorza" w eWinner 2 lidze, ale ma za sobą debiut w pierwszym zespole, który miał miejsce wiosną ubiegłego roku. Jesienią również zaliczył jedno spotkanie w PKO BP Ekstraklasie przeciwko Wiśle Kraków.

Do tego trzykrotnie zaprezentował się w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski, a przeciwko Skrze Częstochowa zdobył nawet bramkę.

Wiosnę spędzi w Górniku Polkowice, którego trenerem od 9 grudnia jest Szymon Szydełko.