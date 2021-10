Apklan Resovia uległa Sandecji Nowy Sącz. Nowy trener nie ma najlepszego początku

Tego meczu Resovia wcale nie musiała przegrać, bo kto wie, jak potoczyłoby się spotkanie, gdyby w pierwszej minucie Antonik, po ciekawej akcji z Mikulcem, trafił do siatki rywali. Niestety piłka zamiast do bramki poleciała daleko.

Rzeszowianie częściej byli przy piłce, szli do przodu, ale niewiele z tego wynikało. Sandecja swoich szans szukała w kontrataku. Pokonać Łakotę próbował Balski, ale bramkarz Resovii poradził sobie z tym uderzeniem. Nie miał za to zbyt wiele do powiedzenia przy strzale Kasprzaka.

Sandecja wyszła z akcją prawą stroną, goście wymienili kilka podań w polu karnym Resovii, piłka w końcu trafiła pod nogi Kasprzaka, a ten silnym strzałem wpakował piłkę do siatki. Golkiper rzeszowian nie zdążył nawet zareagować i odprowadził tylko piłkę wzrokiem.

Przez blisko godzinę, do końca meczu, Resovia starała się odrobić straty. Swoje okazje mieli m.in. Hilbrycht i Jaroch. Niestety pierwszy trafił z 5 metrów w bramkarza rywali, a drugi huknął z dystansu, ale piłka odbiła się od poprzeczki bramki.