Apklan Resovia zwycięstwem nad Skrą pożegnała Konrada Domonia

Domoń wyszedł na boisko przez szpaler ustawiony z graczy obu zespołów. Pojawił się w podstawowym składzie, ale było to tylko symboliczne wejście. Już kilkanaście sekund później, zgodnie z wcześniejszym założeniem, został zmieniony przez Josipa Soljicia. Dla ekipy "pasiaków" mecz zaczął się miłym akcentem, a zakończył dużą radością ze zwycięstwa.

To właśnie od miłej uroczystości zaczął się ostatni mecz rzeszowian tej jesieni. Przedstawiciele klubu wręczyli Domoniowi pamiątkową paterę i koszulkę z numerem 416, bo w tylu spotkaniach popularny "Gamoń" zakładał koszulkę Resovii.

Rzeszowianie od pierwszych minut byli stroną przeważającą. Goście, którzy przed tym spotkaniem mieli na koncie trzy oczka więcej, nie byli w stanie zagrozić bramce Pindrocha.

Resovia w pierwszej połowie grała lepiej i miała swoje okazje na gole. Najlepszą w pierwszej fazie Maksymilian Hebel. Strzelał on z kilkunastu metrów, ale minimalnie nie trafił. Lepiej ustawiony celownik miał kilka minut później Sebastian Strózik. Gracz Resovii wywalczył sobie pozycję w polu karny, zwiódł obrońcę i strzałem z ostrego kąta zapakował piłkę w siatce rywala. Był to pierwszy gol Strózika w barwach Resovii. Mógł być nie ostatni, bo niedługo potem ten sam zawodnik popędził prawą stroną boiska, znów poradził sobie z obrońcami, ale tym razem jego uderzenie odbił Mateusz Kos. Do dobitki wyskoczył Kamil Anonik, jednak jego strzał zatrzymał stojący na linii bramkowej Oskar Krzyżak.