Areszt dla 51-letniego mężczyzny, który po pijanemu potrącił samochodem rowerzystę w Starym Mieście. 79-latek zmarł na miejscu wypadku

- 51-letni kierowca osobowego opla, wjechał do ogrodu znajdującego się na jednej z posesji i uderzył w drzewo. Świadkowie zdarzenia, do czasu przyjazdu policyjnego patrolu, wyciągnęli mężczyznę z pojazdu i odebrali mu kluczyki. Mężczyzna był agresywny, krzyczał i nie chciał poddać się badaniu na stan trzeźwości. Został zatrzymany i przewieziony do szpitala w Leżajsku, gdzie została mu pobrana krew do badań na zawartość alkoholu. Następnie mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie po kilku godzinach od zdarzenia, alkomat wskazał prawie promil alkoholu w jego organizmie