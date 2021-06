Art Celebration - prawdziwa uczta dla koneserów dobrej muzyki [WIDEO]

Jaka idea przyświeca koncertowi Art Celebration?

Zbigniew Jakubek: To już kolejna dziewiąta edycja, a każdą z nich staramy się wyróżnić tworząc ją na swój sposób unikatową. Nie było wśród niej chyba żadnej, która oscylowałaby wokół muzyki klasycznej. Mieliśmy na uwadze odejście Krzysztofa Pendereckiego i stwierdziliśmy, że to jest temat do połączenia co najmniej tych dwóch wątków.

Bartek Skubisz: Ideą Art Celebration jest łączenie różnych światów, różnych styli i różnych środowisk ze sobą na scenie. Dzięki temu powstaje nowa jakość. Dodatkowo budowane są róże relacje, nie tylko towarzyskie, ale także muzyczne, które później są kontynuowane przy różnych innych nowych projektach.

Jakie są początki Art Celebration?

Bartek Skubisz: Zaczęło się to wszystko w 2013 roku. Miałem pomysł na zorganizowanie koncerty, który łączyłby świat jazzu i hip-hopu, co było zawsze moim marzeniem i kierunkiem, w którym podążałem. Gdy pojawiła się taka szansa zwróciłem się do Zbyszka Jakubka jako starszego, doświadczonego renomowanego kolegi o pomoc. To był najlepszy wybór, bez którego nie udałoby się tego zorganizować.